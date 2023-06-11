Dr. Doğu Perinçek: "Anayasa'nın sivili olmaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, son günlerde konuşulan "Sivil Anayasa" kavramına dair ufuk açıcı tespitlerde bulundu. Perinçek konuyla ilgili olarak "Anayasa'nın sivili olmaz" ifadelerini kullandı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, son günlerde konuşulan "Sivil Anayasa" kavramına dair ufuk açıcı tespitlerde bulundu. Perinçek konuyla ilgili olarak "Anayasa'nın sivili olmaz" ifadelerini kullandı.

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