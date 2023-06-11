Dr. Doğu Perinçek: "Anayasa'nın sivili olmaz"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, son günlerde konuşulan "Sivil Anayasa" kavramına dair ufuk açıcı tespitlerde bulundu. Perinçek konuyla ilgili olarak "Anayasa'nın sivili olmaz" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, son günlerde konuşulan "Sivil Anayasa" kavramına dair ufuk açıcı tespitlerde bulundu. Perinçek konuyla ilgili olarak "Anayasa'nın sivili olmaz" ifadelerini kullandı.
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