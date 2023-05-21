Perinçek neden Erdoğan için oy verme çağrısı yaptı?
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı'na yaptığı oy verme çağrısının gerekçelerini anlattı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı'na yaptığı oy verme çağrısının gerekçelerini anlattı.
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