Perinçek neden Erdoğan için oy verme çağrısı yaptı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı'na yaptığı oy verme çağrısının gerekçelerini anlattı.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı'na yaptığı oy verme çağrısının gerekçelerini anlattı.

# Çıkış Yolu # Perinçek # erdoğan # cumhur ittifakı # ikinci tur # seçim # seçim sonuçları # haber # gündem # news # canlı yayın # keşfet # son dakika # siyaset # türkiye # 2023 # oy verme işlemi # sandık # mühür # pusula # seçmen # cumhurbaşkanı # cumhurbaşkanlığı

Benzer Videolar

"Devlet bir zaaf içinde" "Devlet bir zaaf içinde"
"19 Mayıs isyanın başladığı gün" "19 Mayıs isyanın başladığı gün"
Ulusal Özel - 20 Mayıs 2023 Ulusal Özel - 20 Mayıs 2023
Azerbaycan Rüzgarı - 21 Mayıs 2023 Azerbaycan Rüzgarı - 21 Mayıs 2023
Hafta Sonu - 21 Mayıs 2023 Hafta Sonu - 21 Mayıs 2023
Ana Haber - 20 Mayıs 2023 Ana Haber - 20 Mayıs 2023
Hafta Sonu - 20 Mayıs 2023 Hafta Sonu - 20 Mayıs 2023
Ana Haber - 19 Mayıs 2023 Ana Haber - 19 Mayıs 2023
"Mansur Yavaş milliyetçi değil" "Mansur Yavaş milliyetçi değil"
Çıkış Yolu - 19 Mayıs 2023 Çıkış Yolu - 19 Mayıs 2023
"Akşener, Erdoğan'a çalışıyor" "Akşener, Erdoğan'a çalışıyor"
Kılıçdaroğlu'nun günahları Kılıçdaroğlu'nun günahları
Çok Okunanlar
1 Bulaşık tableti nerelerde kullanılır?
2 18 ilde aranacak!
3 Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması
4 Adana'da deprem
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı