Vatan Partisi kadınların sorunlarını nasıl çözecek? - Çıkış Yolu Özel - 30 Nisan 2023
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Özel programında Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi. Perinçek, Vatan Partisi'nin kadınların sorunlarını nasıl çözeceğini anlattı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Özel programında Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi. Perinçek, Vatan Partisi'nin kadınların sorunlarını nasıl çözeceğini anlattı.
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