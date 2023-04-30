Vatan Partisi kadınların sorunlarını nasıl çözecek? - Çıkış Yolu Özel - 30 Nisan 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Özel programında Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi. Perinçek, Vatan Partisi'nin kadınların sorunlarını nasıl çözeceğini anlattı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Özel programında Vatan Partisi'nin kadın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi. Perinçek, Vatan Partisi'nin kadınların sorunlarını nasıl çözeceğini anlattı.

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