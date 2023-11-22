Her Yıl 700 Bin İnsanı Öldürüyor! Uzman İsim Uyardı...

Her sene 700 bin insanı öldüren ilaç için uzman isim uyarılarda bulundu. Bakın Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Erbaş hangi açıklamalarda bulundu...

Her Yıl 700 Bin İnsanı Öldürüyor! Uzman İsim Uyardı...
Her Yıl 700 Bin İnsanı Öldürüyor! Uzman İsim Uyardı...
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Antimikrobiyal direncinin insanlığın karşı karşıya olduğu 10 halk sağlığı tehdidi arasında olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Erbaş, her yıl dünya çapında 700 bin kişinin ilaca dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar sonucu ölmekte olduğunu ve 2050 yılında antimikrobiyal direnç nedeniyle 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Her Yıl 700 Bin İnsanı Öldürüyor

Her Yıl 700 Bin İnsanı Öldürüyor

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Erbaş, "Dünya Antimikrobiyal Direnci Farkındalık Haftası" çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Antibiyotik direncinin artmasıyla birlikte gelecek yıllarda en basit enfeksiyon hastalığının bile tedavi edilemeyeceğini ifade eden Dr. Erbaş, gereksiz yere, uygun olmayan dozda antibiyotik kullanımının özellikle antibiyotik direncine yol açan en önemli sebeplerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Uzman isim uyardı

antibiyotik
antibiyotik

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) antimikrobiyal ilaç direncini dünyanın 10 küresel halk sağlığı tehdidi arasında değerlendirdiğini aktaran Dr. Erbaş şu açıklamalarda bulundu:

“Yapılan çalışmalarda göstermiştir ki, ilaca dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar sonucu tüm dünyada yılda yaklaşık 700 bin hasta hayatını kaybetmektedir. Antimikrobiyal ilaç direncinin 2050 yılında 10 milyon hastanın ölümüne yol açacağı tahmin edilmektedir. Antibiyotik ve antimikrobiyaller üzerinde durmak gerekiyor. Antibiyotik bakterileri öldüren ilaçtır. Antimikrobiyaller ise tüm mikropları yani bakterileri, virüsleri, parazitleri ve mantarları öldüren ilaçlar olarak ifade edilebilir”
Antibiyotik Kullanımına Dikkat! Uzmanından Kritik UyarıAntibiyotik Kullanımına Dikkat! Uzmanından Kritik UyarıSağlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# antibiyotik
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