Meral Akşener neden masaya döndü? | Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk değerlendirdi

Geçtiğimiz günlerde yanlış cumhurbaşkanı adayının tercih edildiğini söyleyerek masadan ayrıldığını açıklayan ve ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığa davet eden İyi Parti Lideri Meral Akşener bugün Saadet Partisi binasında yapılan toplantının ardından tekrar masaya döndüğünü açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk toplantı sonrası yapılan açıklamaları ve olayları Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Altılı Masa’da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolluk, "Türk siyaseti dizayn mı edilmek isteniyor?" sorusuna şöyle cevap verdi

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bugün bu olayla ilgili önemli bir açıklaması oldu.Onu tekrar etmek istiyorum.Bütün bu olaya 'Biden İtiifakı'nın' Amerika'nın çok ani, 'akut' bir müdahalesi söz konusu.Genel başkanımız "Ankara'da kurulan operasyon merkezi" olarak paylaştı bunu. Ergenekon kumpası döneminden iyi biliyoruz. Doğrudan doğruya Amerikan personelinin yönettiği bir operasyondur 'Ergenekon Kumpası'.Buna benzer bir karargahın, operasyon merkezinin kurulduğu ve dolayısıyla o merkez aracılığıyla Amerika'nın da bütün bu 'Biden İttifakı' tarafındaki gelişmelere hızlı bir müdahalede bulunduğu merkez. Buradan hızlı bir müdahale yapıldı. Sonuçta güya Akşener masaya döndü.Fakat şöyle bir gerçek var burada alınan darbe, son 3 gün boyunca yaşananlar yani öyle kolay kolay tamir edilebilece şeyler değil. Fakat daha önemlisi şu, bunlar bir anaforun içindeler ve milleti de o anaforun içine çekmeye çalışıyorlar anlamsız, milleti hiçbir şekilde ilgilendirmeyecek gelişmelerle.