ABD'ye verilecek yanıt: Milli bir hükümet | Utku Reyhan, Ufuk Coşkun ve Mehmet Y. Yılmaz

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun, Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldular.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması süreci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyareti ile ilgili fikir beyan ettiler.

Utku Reyhan, Altılı Masa'nın ABD tarafından Türkiye'de iktidarı belirlemek için bir araya gelmiş bir koalisyon olduğundan bahsederek, Altılı Masa için "ABD'nin Türkiye'ye yönelik bir eseri" dedi.

Reyhan, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak önermesine karşılık olarak, Vatan Partisi'nin buna bir yıl önce zaten dikkat çektiğinden bahsetti. Reyhan, Akşener'in çıkışının Amerikan planlarına uygun, olduğundan söz etti.

Ufuk Coşkun, Reyhan'ın ABD'ye dikkat çekmesi üzerine "Atlantik cephesinde oyun bitmez" dedi. Coşkun, "Altı genel başkanı bir araya getiren etkenin demokrasi olmadığını biliyoruz" diyerek, Akşener'in tekrar sürece dahil olabileceğini belirtti.