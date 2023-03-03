EYT ile ilgili tüm merak edilenler: EYT için internetten başvuru nasıl yapılır?

Geçtiğimiz gece Resmi Gazete'de yayımlanan Emelilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kararının ardından insanlar başvurunun nasıl yapılacağını ve başvuru için nelerin gerektiğini araştırmaya başladı. Ulusal Kanal yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayir merak edilenleri cevapladı.,

Mert Nayir şunları söyledi:

- Çadırkentte yaşayan vatandaşlarımız nasıl başvuru yapacak henüz bu konu netleşmedi. e- Devlet'ten başvurular yapılabilecek. İnternete erişimi olmayan e-Devlet'ten başvuru yapamayan vatandaşlarımız il müdürlüklerinden başvuru yapabilirler.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nayir maaş hesaplaması nasıl olacak sorusuna karşılık şunları söyledi: