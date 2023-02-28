Sigorta deprem hasarlarını karşılar mı?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından yıkıma uğrayan binaların durumu ne olacak merak edilmeye başlandı. Ulusal Kanal yayınına katılan Sigorta Acentesi ve Danışmanı Cem Zeren yıkılan ya da ağır hasarlı olan binalar için işeyecek olan süreci anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından yıkıma uğrayan binaların durumu ne olacak merak edilmeye başlandı. Ulusal Kanal yayınına katılan Sigorta Acentesi ve Danışmanı Cem Zeren yıkılan ya da ağır hasarlı olan binalar için işeyecek olan süreci anlattı.

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