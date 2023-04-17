Kılıçdaroğlu'na Zelenski benzetmesi

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Yuva, katıldığı Televizyon Gazetesi programında Bessam Abu Abdullah'ın Kılıçdaroğlu ve Zelenski benzerliği hakkında yazdığı yazıyı değerlendirdi. Yuva "Ülkemize musallat olan emperyalistler, Türkiye'yi Ortadoğu projelerinde kullanmak ve istismar etmek için çok yoğun bir faaliyet içinde oldular. Bu dünün meselesi değil. Sistem bugün çürüktür, her tarafından irin akmaktadır." ifadelerini kullandı.