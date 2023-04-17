Kılıçdaroğlu'na Zelenski benzetmesi

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Yuva, katıldığı Televizyon Gazetesi programında Bessam Abu Abdullah'ın Kılıçdaroğlu ve Zelenski benzerliği hakkında yazdığı yazıyı değerlendirdi.

Son Güncelleme:

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Yuva, katıldığı Televizyon Gazetesi programında Bessam Abu Abdullah'ın Kılıçdaroğlu ve Zelenski benzerliği hakkında yazdığı yazıyı değerlendirdi. Yuva "Ülkemize musallat olan emperyalistler, Türkiye'yi Ortadoğu projelerinde kullanmak ve istismar etmek için çok yoğun bir faaliyet içinde oldular. Bu dünün meselesi değil. Sistem bugün çürüktür, her tarafından irin akmaktadır." ifadelerini kullandı.

# Televizyon Gazetesi # mehmet yuva # kılıçdaroğlu # Zelenskiy

Benzer Videolar

"Akşener istifa edebilir" "Akşener istifa edebilir"
"Vatan Partisi listelerinde 198 genç var" "Vatan Partisi listelerinde 198 genç var"
"Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga" "Türkiye'nin Asya'ya yönelmesi dipteki dalga"
Beştepe'de Perinçek-Erdoğan görüşmesi Beştepe'de Perinçek-Erdoğan görüşmesi
"Uzaktan eğitim ABD projesidir" "Uzaktan eğitim ABD projesidir"
"NATO Amerika demektir" "NATO Amerika demektir"
"ABD'nin Suriye'deki varlığı bölgeye tehdittir" "ABD'nin Suriye'deki varlığı bölgeye tehdittir"
"AK Parti Altılı Masa'nın kuyruğundan koşuyor" "AK Parti Altılı Masa'nın kuyruğundan koşuyor"
Prof. Dr. Kamanlı uyardı: "Hiç hazır değiliz" Prof. Dr. Kamanlı uyardı: "Hiç hazır değiliz"
"HDP uluslararası suç örgütüdür" "HDP uluslararası suç örgütüdür"
"Türkiye için Çin ve Rusya korkusuna gerek yok" "Türkiye için Çin ve Rusya korkusuna gerek yok"
"NATO dizgini ABD Gladyosu'nun elinde!" "NATO dizgini ABD Gladyosu'nun elinde!"
Çok Okunanlar
1 17 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Emekli maaşları yatmaya başladı
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bayram indirimi
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?