2023 İl il teravih saatleri: İlk teravih namazı ne zaman?

İl il teravih saatleri, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da oruçlar tutulacak ve teravih namazı kılmak isteyen Müslümanlar camileri dolduracak. 20 rekattan oluşan ve cemaatle kılınan teravih namazı saatleri, Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan imsakiye ile netlik kazandı.

2023 RAMAZAN HANGİ GÜN?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler ile bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart 2023 Çarşamba günü kılınacak. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece binlerce Müslüman sahura kalkılacak ve aynı günün akşamında ilk iftar yapılacak.

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