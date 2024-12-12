2025'te 14 gün izinle 45 gün tatil yapabilirsiniz: 2025 resmi tatil takvimi netleşti

2025 yılında çalışanlar, toplam 15 günlük resmi tatilden faydalanabilecek. Yıllık izin günleriyle birleştirildiğinde, sadece 14 günlük izin kullanarak 45 güne kadar tatil yapma fırsatı doğuyor. İşte ayrıntılar...

2025'te 14 gün izinle 45 gün tatil yapabilirsiniz: 2025 resmi tatil takvimi netleşti
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Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi önemli tatiller, uzun süreli tatil planları için ideal fırsatlar sunuyor. İşte detaylı tatil planlama rehberi:

Yılbaşı Tatili: 5 Günlük Tatil Fırsatı

2025 yılı yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 30-31 Aralık’ta yıllık izin alarak, hafta sonuyla birlikte 5 günlük bir tatil planlanabilir.

Ramazan Bayramı: 9 Günlük Tatil İmkanı

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona eriyor.

28 Mart Cuma günü izin alındığında: 5 günlük tatil yapılabilir.
2-4 Nisan tarihleri için yıllık izin kullanıldığında: Toplam tatil süresi 9 güne çıkarılabilir.

23 Nisan ve 1 Mayıs Tatilleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında veya sonunda 2 gün izin alarak 5 günlük bir tatil planı yapılabilir.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe günü kutlanacak. Cuma günü yıllık izinden düşürülerek hafta sonuyla birleşen 4 günlük tatil yapılabilir.

19 Mayıs: 3 Günlük Tatil

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı: 10 Günlük Tatil Şansı

Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor.

2-4 Haziran tarihleri için yıllık izin alındığında: Bayram tatili toplamda 10 güne çıkarılabilir.

15 Temmuz: 4 Günlük Tatil

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak, hafta sonuyla birleşen 4 günlük bir tatil yapılabilir.

30 Ağustos: 2 Günlük Tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü kutlanacak. Pazar günüyle birlikte 2 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

Cumhuriyet Bayramı: 5 Günlük Tatil Planı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Pazartesi ve Salı günleri izin alınarak 5 günlük bir tatil organize edilebilir.

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