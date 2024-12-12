2025'te 14 gün izinle 45 gün tatil yapabilirsiniz: 2025 resmi tatil takvimi netleşti

Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi önemli tatiller, uzun süreli tatil planları için ideal fırsatlar sunuyor. İşte detaylı tatil planlama rehberi:

Yılbaşı Tatili: 5 Günlük Tatil Fırsatı

2025 yılı yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 30-31 Aralık’ta yıllık izin alarak, hafta sonuyla birlikte 5 günlük bir tatil planlanabilir.

Ramazan Bayramı: 9 Günlük Tatil İmkanı

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona eriyor.

28 Mart Cuma günü izin alındığında: 5 günlük tatil yapılabilir.

2-4 Nisan tarihleri için yıllık izin kullanıldığında: Toplam tatil süresi 9 güne çıkarılabilir.

23 Nisan ve 1 Mayıs Tatilleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında veya sonunda 2 gün izin alarak 5 günlük bir tatil planı yapılabilir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe günü kutlanacak. Cuma günü yıllık izinden düşürülerek hafta sonuyla birleşen 4 günlük tatil yapılabilir.

19 Mayıs: 3 Günlük Tatil

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı: 10 Günlük Tatil Şansı

Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor.

2-4 Haziran tarihleri için yıllık izin alındığında: Bayram tatili toplamda 10 güne çıkarılabilir.

15 Temmuz: 4 Günlük Tatil

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak, hafta sonuyla birleşen 4 günlük bir tatil yapılabilir.

30 Ağustos: 2 Günlük Tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü kutlanacak. Pazar günüyle birlikte 2 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

Cumhuriyet Bayramı: 5 Günlük Tatil Planı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanıyor. Pazartesi ve Salı günleri izin alınarak 5 günlük bir tatil organize edilebilir.