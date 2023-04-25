Fahiş kira zammına hapis cezası

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV'de katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında sona erecek olan kirada yüzde 25 tavan zam uygulamasının uzatılacağını kaydeden Bozdağ, fahiş zam yapan kişilere hapis ya da para cezası uygulanabileceğini belirtti.

Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

- Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Sadece hukuk davası konusu ederseniz, o dava sizin lehinize çıkabilir ama müeyyide olursa; hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyide olduğu zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha duyarlı davranırlar.