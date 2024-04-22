Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 13,9 kilometre olarak belirlendi. Deprem 22:26'da meydana geldi. Depreme dair ayrıntılar ise şöyledir;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 22, 2024
AKDENIZ https://t.co/c8yZ1AM3pv
22.04.2024, 22:26:28 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 13.9 km#Kandilli