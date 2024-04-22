Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X hesabı üzerinden duyurdu. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 13,9 kilometre olarak belirlendi. Deprem 22:26'da meydana geldi. Depreme dair ayrıntılar ise şöyledir;

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tokat'ta yine deprem olduKandilli Rasathanesi duyurdu! Tokat'ta yine deprem olduYurt
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