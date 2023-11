Aşırı Düşünen Biriyseniz Eyvah! Bu Davranışlardan Vazgeçerseniz Hayatınız Değişir!

Kimi zaman olumsuz düşüncelere, kimi zaman olumsuz davranışlara, kimi zamansa bedenimizi ve ruhumuzu yoracak davranışlara başvururuz. Elimizde olmadan bazı zamanlar kendimizi negatif olarak etkiler ve olumsuz düşüncelerle karşı karşıya kalırız. Yaptığımız bu davranışların hepsi hayatımızı olumsuz yönde etkileyerek negatif bir düşünceye kapılmamıza neden olur. Sizde bu davranışlardan kaçınmak ve hayatınızı olumlu yönde değiştirmek istiyorsanız bu davranışlardan kesinlikle uzak durmalısınız. İşte uzak durmanız gereken davranışlar…

Aşırı Düşünmek

Aşırı düşünmek hem zihninizi hem de bedeniniz yoracak bir davranıştır. Aşırı düşünerek kendinizi negatif bir düşüncenin içerisine çekerek ruh halinizi olumsuz yönde etkilersiniz. Sizde aşırı düşünme davranışını azaltarak hayatınızın olumlu yönde değişmesini sağlayabilirsiniz.

Yargılayıcı Olmak

Kimi zaman istemeden de olsa ön yargıya ve yargılayıcı davranışlara başvurabiliriz. Bu yaptığımız davranışın doğru olmadığını ve hem çevremizdekilere hem de kendimize zarar verdiğini görmezden gelemeyiz. Sizde yargılayıcı davranışlarınızı törpüleyerek hayatınızı olumlu yönde değiştirebilirsiniz.

Hareketsiz Yaşam

Hareketin, sporun ve sağlıklı beslenmenin vücudumuz için ne kadar sağlıklı olduğunu biliriz. Fakat harekete geçme davranışını hep arka plana atarız. Aslında hareketin bedenimize ve ruhumuza ne kadar iyi geldiğini bilsek hareketsiz kalmaktan kaçınırız. Sizde hayatınızı olumlu yönde değiştirmek istiyorsanız mutlaka hareket halinde olmalı ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Erteleme ve Tembellik

Bir şeyleri sürekli erteleme ve sonra yaparım kafasındaysanız muhtemelen hayatınızda olumsuzluklarla savaşıyorsunuzdur. Ertelemek ve tembellik hem kariyeriniz hem de kişisel yaşantınızı oldukça olumsuz yönde etkiler. Sizde hayatınızı olumlu yönde değiştirmek istiyorsanız, bugünün işini yarına bırakmayın!

Kin Tutmak ve Unutmamak

Kin tutmak, aslında en çok da kendimize zarar verdiğimiz bir davranıştır. Her ne kadar kötü şeyler yaşamışta olsak kin tutmak sadece kendimize ve çevremize vereceğimiz zarardan ibarettir. Kin tutarak yaşadığınız şeyleri unutmamanız olağan durumu değiştirmez aksine hala bu durumun aktif olarak var olduğunu sizlere gösterir. Bu durumda hayatınızı olumlu yönde etkiler. Sizde hayatınızı olumlu yönde değiştirmek istiyorsanız kin tutmaktan ve yaşadığınız şeyleri unutmamaktan kaçının.

Kendi Kendine Negatif Konuşmak

Söylediğimiz her olumsuz ve negatif düşünce elbet bir gün karşımıza çıkar. Evren söylediğimiz her kelimeyi kabul eder. Bu yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere ve cümlelere dikkat etmeli, olabildiğince olumlu ve pozitif düşünceler geliştirmeliyiz. Sizde hayatınızın olumlu yönde ilerlemesini istiyorsanız kesinlikle negatif davranış ve konuşmalardan uzak durun.

Her Şeyin Mükemmel Olmasını İstemek

Hepimiz her şeyin mükemmel bir şekilde ilerlemesini ve sonuç vermesini isteriz. Fakat her şeyin mükemmel ve kusursuz olması tabii ki de imkânsız bir düşüncedir. İnsan yapısı gereği hata yapabilen bir varlıktır. Kimse mükemmel değildir. Tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Fakat her şeyin kusursuz ve mükemmel olamayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Hayatımızı olumlu yönde değiştirmek istiyorsak, her şeyin mükemmel olmayacağını bilmeliyiz.