Bayram tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini açıkladı.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu sözleri kullandı:
- Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
• Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
• Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
• Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
• Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
• Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Kaynak: Anadolu Ajansı425 yıllık tabloda dikkat çeken detay Netflix aile yapısını bozdu! Haziran ayında zengin olacak 3 burç! Nurhan Damcıoğlu'ndan acı haber