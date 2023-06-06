Bayram tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini açıkladı.

Bayram tatili kaç gün olacak?
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. 

 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu sözleri kullandı:

- Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

• Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

• Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

• Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

• Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

• Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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