Cem Yılmaz duyurdu: Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı yayınlanacak!

Komedyen Cem Yılmaz, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un daha önce hiç yayımlanmamış bir şarkısını müzikseverlerle buluşturacaklarını duyurdu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Cem Yılmaz duyurdu: Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkısı yayınlanacak!
Yayınlanma:

Oyuncu ve Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur kanser hastalığı nedeniyle 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Komedyen Cem Yılmaz, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un daha önce hiç yayımlanmamış bir şarkısını müzikseverlerle buluşturacaklarını duyurdu. Yılmaz, şarkının yakın zamanda dinleyicilerle paylaşılacağını belirtti.

X HESABINDAN PAYLAŞTI

Özkan Uğur ile birçok filmde rol alan komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşım ile sanatçının yeni bir şarkısının daha yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.

"Özkan abimin yeni şarkısı yakında" ifadesini kullanan Yılmaz, şarkının ismini ise açıklamadı.

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