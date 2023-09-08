Uzun yaşamak sağlıklı yaşamak anlamına gelmiyor. Zihninizi ve bedeninizi genç ve aktif tutmak önemlidir. Çinliler bu hedeflere ulaşarak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Mesela 135 yıl yaşadığına inanılan Çinli bir kadın var ve bu gerçekten etkileyici. Bu, Çinli insanların zihinlerini genç tutmalarına yardımcı olan 7 şey size sağlıklı yaşamlarınız için yardımcı olacak.

1. 4 TEMEL BİTKİ KULLANIYORLAR

Çinliler vücutlarını sağlıklı tutmak için şifalı bitkiler kullanıyorlar. Bu şifalı bitkiler ihtiyacımız olan mineralleri almamıza yardımcı olur, ayrıca detoks etkisi de gösterebilir. İşte 4 temel bitki :

• Ginseng bir adaptojen olarak çalışır ve vücudun strese tepki vermesine yardımcı olur.

• Huang Qi, yaşlandıkça vücudunuzun bağışıklık sistemini korur.

• Lingzhi enerji üretmeye, hafızayı güçlendirmeye ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yardımcı olur.

• Goji berry, strese neden olan serbest radikalleri veya parçacıkları hafifletmeye yardımcı olan bir antioksidan olarak çalışır.

2. KORDİSEPS KULLANIYORLAR

Kordiseps, Çin tedavisinde özel bir geçmişi olan bir mantardır. Kanser hücreleriyle savaşmaya ve tümörleri küçültmeye yardımcı olan hücreleri ve kimyasalları uyararak bağışıklığı geliştirebilir. Günümüzdedoğal kordiseps bulmak çok zor olduğundan laboratuvarlarda üretiliyor. Ayrıca insanlar bunu böbrek bozukluklarını ve karaciğer problemlerini tedavi etmek için kullanırlar.

3. SOĞUK SUDA YÜZERLER

Liu Yelin adında ünlü bir Çinli blog yazarı, şu anda 50 yaşında olmasına rağmen 30 yaşında bir kadın gibi görünmesiyle ünlü. Her gün egzersiz yapmanın yanı sıra soğuk suda yüzmeyi de öneren blog yazarı, şöyle konuştu:

- Her gün gölde yüzüyorum ve ağırlık antrenmanı yapıyorum. En sevdiğim şey kışın açık havada yüzmek. Bu benim irademin ve azmin bir sınavı. Çoğu zaman bunu yapmak için kendimi zorlamak zorunda kalıyordum.

4. SPORU Qİ GONG'A BAĞLARLAR

Meditasyon da dahil olmak üzere Qi Gong, antrenmanınızı tamamlamak ve performansınızı geliştirmek için harikadır. Vücudunuza ve zihninize denge getirmenize yardımcı olur, böylece daha az stres yaşarsınız. Ruh haliniz ne kadar iyi olursa, o kadar iyi uyursunuz ve o kadar iyi görünürsünüz. Ayrıca sporcular, yaralanma durumunda daha hızlı rehabilitasyon için bunu kullanabilirler.

5. ÇİNLİLER VÜCUT SAATİNE DİKKAT EDİYOR

Elbette ne yediğinize dikkat etmeniz önemli ama Çin vücut saatine göre ne zaman yediğiniz de çok önemli . Örneğin, kahvaltıda sıcak, nemli yiyecekler yemek daha iyidir; çok zengin, tuzlu veya tatlı hiçbir şey yoktur. Bu yemeği yemek için en iyi zaman sabah 9 ile 11 arasıdır.

Öğle yemeği 11.00 ile 13.00 arasında yenilmeli ve tam tahıllı, keskin, sıcak yiyeceklerden oluşmalıdır. Akşam yemeği saat 17.00 ile 19.00 arasında servis edilmelidir. Böbrekler bu dönemde çok aktif olduğundan besleyici, hafif ve taze yiyecekler yemelisiniz. Şu anda kavrulmuş et ve balıklara izin veriliyor.