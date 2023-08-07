Çevikliğinizi arttıracak antrenman: Bu sayede daha hızlı ve güçlü olacaksınız!

Antrenman salonlarına gidiyorsunuz ve istediğiniz sonuçları alamıyor musunuz? Belki düzgün beslenmiyor ve doğru hareketleri yapmıyor olabilirsiniz. Sizin hızınızı ve çevikliğinizi arttıracak altın değerinde tavsiyeler haberimizde...

Çevikliğinizi arttıracak antrenman: Bu sayede daha hızlı ve güçlü olacaksınız!
Patlayıcılığınızı arttıracak antrenman
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Zıplama egzersizleri, sporcuların hızlarını, güçlerini ve patlayıcılıklarını artırmalarına yardımcı olan egzersizlerdir.

Genellikle çok formda kişiler tarafından kullanılırlar ve yüksek güç gerektirdiklerinden ve doğru şekilde uygulamamanız durumunda yaralanmalara neden olabileceğinden yeni başlayanlar için önerilmezler.

Hızınız ve gücünüz üzerinde çalışmanıza yardımcı olacak bazı zıplama egzersizlerine bir göz atalım.

Aşağıdaki bu egzersizlerin en iyi yanı, herhangi bir ekipmana ihtiyacınız olmaması ve bunları evde bile yapabilmenizdir.

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Squat zıplama

 HIZ VE GÜCÜ ARTTIRMAK İÇİN EGZERSİZLER

SQUAT ZIPLAMA

En yaygın plyometrilerden biri olarak kabul edilen jump squat, normal bir squat yapmanızı ve havaya zıplayarak patlayıcı bir unsur eklemenizi gerektirir.

Yaralanmaları önlemek için dizlerinizi bükerek inişinizi yastıkladığınızdan emin olun.

Zıplama Lunge

ZIPLAMA LUNGE'LARI

Bu egzersizi yapmak için, her iki bacağınızı da düzleştirerek havaya doğru patlamadan önce, her iki bacağınızı da birbiri önünde 90 derece bükmeniz gerekir.

Karşı ayağınız önde olacak şekilde yere inin ve yine inişinizi yumuşattığınızdan emin olun ve denge için her iki kolunuzu da kullanın.

yan sınırlar egzersizi

YAN SINIRLAR EGZERSİZİ

Bu sefer, tüm ağırlığınızın tek bir bacak üzerinde olduğundan emin olarak, hamstringlerinizi, dörtlülerinizi ve manşetlerinizi çalıştırarak, bir yandan diğer yana sıçrayarak her seferinde bir bacak çalışacaksınız.

Dengeye ulaşmanıza yardımcı olmak için çekirdeğinizin de devreye girmesi gerekir.

atlar egzersizi

ATLAR EGZERSİZİ

Bu egzersizi yapmak için, ayak parmaklarınızın üzerinde olduğunuzdan, zıpladığınızdan ve her seferinde bir dizinizi yukarı kaldırdığınızdan ve diğer kolunuz da öne doğru ilerlediğinizden emin olun.

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