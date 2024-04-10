Darülaceze'de gözler kapıda! Kimi çocuğunu kimi torununu bekliyor

NAZLI ZÜBEYDE SALDUZ

Hepsinin gözü kapıda. Umutları, bayramda ellerini öpecek bir yakının gelmesi. Burası İstanbul Darülaceze Huzur Evi. Çoğu en güzel kıyafetlerini giymiş sevdiklerini karşılamak için. Ama ne olursa olsun "nerede o eski bayramlar" diye gözlerinin önünden anıları geçiyor.

Dilekleri, arzuları aynı. Bayramların ruhuna yakışır şekilde: büyüklere saygı küçüklere sevgi...

Darülaceze Başkan Yardımcısı Hamza Cebeci, bu bayramın her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun geçtiğini ve misafirlerin keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirdi.