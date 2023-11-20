En Sarhoş Ülkeler Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti

Dünyadaki en sarhoş ülkeler listesi açıklandı. Buna göre dünyanın en sarhoş ülkesi hangi ülke oldu? Türkiye sıralamada kaçıncı sırada bulunuyor? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yayınlanan listesinin ayrıntıları merak ediliyor, işte bu soruların yanıtları ile beraber en sarhoş ülkeler listesinin ayrıntıları...

En Sarhoş Ülkeler

Listenin zirvesinde İskandinav ülkesi Danimarka başı çekiyor. Danimarka en sarhoş ülke olarak belirlendi.

1. Danimarka

2. Romanya

3. Birleşik Krallık

4. Lüksemburg

5. Almanya

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, listenin sonlarında bulunuyor. Araştırma yüzde 3 ile Türkiye'nin son sıralarda olduğunu gösteriyor., Yüzde 4 İtalya, ve yüzde 6 Yunanistan da listesinin sonlarında yer alıyor.