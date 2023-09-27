Evlerde Kışlık Konserve Telaşı Başladı!

Sonbaharla birlikte evlerde konserve hazırlıkları başladı. Ancak mevsiminde taze ve hesaplı alınan sebzeler doğru koşullarda hazırlanmadığında tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Haber: Şevval İskender - Kamera: Alikan Uçar

Yaz mevsiminde tüketilen birbirinden lezzetli sebze ve meyveleri kışın da tüketmek isteyenler konserve hazırlıklarına başladı.

Konserveler hazırlanıyor sonra teker teker şişeleniyor. İşte tam da burada dikkatli olmak şart. Çünkü doğru kapatılmayan kapak tehlikeleri de barındırıyor.

Hem hesaplı hem pratik olan konserve uygun koşullarda hazırlanmadığı takdirde birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Peki konserveyi nasıl hazırlamamız gerekiyor. Püf noktalarını Şef Ayaz Taşgedik anlattı.

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