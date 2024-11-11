Gaziantep'te deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 04.54'te meydana gelen deprem yerin 2.6 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremin yeryüzüne çok yakın bir noktada gerçekleşmesi vatandaşların şiddetli bir şekilde hissetmesine neden oldu.