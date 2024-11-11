Gaziantep'te deprem!
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 04.54'te meydana gelen deprem yerin 2.6 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yeryüzüne çok yakın bir noktada gerçekleşmesi vatandaşların şiddetli bir şekilde hissetmesine neden oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2024
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) https://t.co/ESFSpBttT5
11.11.2024, 04:54:03 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 2.6 km#Kandilli