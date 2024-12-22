Gençler umudu bavula sığdırdı… Yurtdışına ve akıllı tüketim modellerine yöneliyorlar

Virtua Consult tarafından Kasım 2024’te yapılan “2025’e Girerken Türkiye’de Gençler Araştırması”, gençlerin yurt dışı hayalini ve ekonomik sıkışmışlıklarını ortaya koydu. Marketing Türkiye’nin haberine göre, 19 farklı şehirden 482 gençle yapılan anket ve 12 derinlemesine görüşme sonucunda, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin yarısının ailesinden finansal destek veya harçlık aldığı ortaya çıktı. Hatta tam zamanlı çalışan gençlerin yüzde 27’sinin bile ailelerinden destek alması dikkat çekti. Akdağ, bu durumu şu sözlerle yorumladı: “Finansal bağımlılık sadece ekonomik değil, psikolojik bir yük de yaratıyor. Beklenmedik masraflar gençlerin stres seviyesini artırıyor. Örneğin, çalışan gençler bile yeni bir bilgisayar almak için aile desteğine ihtiyaç duyabiliyor.”

YURT DIŞI HAYALİ: KAÇIŞ MI, KURTULUŞ MU?

Araştırmaya göre bu yaş aralığındaki gençlerin yüzde 53’ü fırsat bulursa yaşamını yurt dışında sürdürmek istiyor. Strateji Direktörü Murat Akdağ, bu eğilimin basit bir hayal olmadığını belirterek, “Bu arayış, gençlerin finansal bağımsızlık ve sosyal sıkışmışlıktan kurtulma çabasıdır” dedi.

GENÇLER ENDİŞELİ VE UMUTSUZ

Araştırmaya göre gençlerin mutluluk ortalaması 10 üzerinden yalnızca 5,7. Gelecek kaygıları ise belirgin: Gençlerin yüzde 46’sı “endişeliler” grubunda yer alırken, bu grup aynı zamanda kurumsal yapılara en az güven duyan kesim. Akışına bırakan ve aktif bir kayıtsızlık sergileyen “umursamaz” gençlerin oranı yüzde 37. “Ümitli” grubu ise yalnızca yüzde 17’yle sınırlı kaldı.

Virtua Consult Strateji Direktörü Murat Akdağ, “Gençler, hayallerini gerçekleştirmek bir yana, önce bağımsızlıklarını kazanmanın yollarını arıyor. Finansal özgürlük, gençler için artık bir ekonomik hedeften öte, bir varoluş meselesi haline geldi,” dedi.

GENÇLER MAĞAZADA DENİYOR, İNTERNETTEN ALIYOR

Araştırmaya göre gençler, yılda ortalama 42 kez online alışveriş yapıyor. İnternet fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle gençlerin çoğu, bir ürünü önce mağazada deneyip ardından online olarak satın almayı tercih ediyor.

Perakende sektörü için uyarı niteliğinde olan bu durum, fiziksel mağazaların yalnızca satış noktası olmaktan çıkıp deneyim merkezlerine dönüşmesini zorunlu kılıyor.

PAYLAŞIM EKONOMİSİNE GEÇİŞ

Gençler, dijital çağın sunduğu fırsatları ekonomik bir avantaja dönüştürüyor. Paylaşım ekonomisi temelli platformlar, genç nüfus için birer kurtarıcı oldu. Yolculuk paylaşımı uygulamaları, dijital platform aboneliklerinin paylaşımı, ikinci el ürün alışverişi ve takas modelleri gibi yöntemler gençler arasında popülerleşiyor.

Gençlerin aylık ortalama harcama miktarı 17 bin TL olarak belirlendi. En büyük harcama kalemleri gıda, giyim ve eğitim oldu. Murat Akdağ, gençlerin alışveriş alışkanlıklarını şöyle değerlendirdi:“Gençler, ‘savurgan’ olmak bir yana, stratejik bir şekilde tüketim yapıyor. Büyük indirim dönemlerini bekliyor, fiyat alarmları kuruyor ve fiyat karşılaştırmaları yapıyor. Online alışveriş, ekonomik koşullara karşı geliştirdikleri bir hayatta kalma stratejisi.”