Huzurevi mi? Dünya turu mu? Emeklilikte yeni dönem başladı!

Klasik huzurevi anlayışı yerini dalgalar üstünde bir yaşam vizyonuna bırakıyor. Villa Vie Residences’in geliştirdiği Golden Passport (Altın Pasaport) programı, emeklilere MV Odyssey isimli cruise gemisinde daimi yaşam imkanı tanıyor. Euronews'e göre, 147 ülke ve 425 limanı kapsayan, tam 3,5 yıl sürecek dünya turu, katılımcılara kültürel keşifler, tropik adalarda uzun molalar ve “yüzen bir topluluk” içinde konforlu bir emeklilik sunmayı vadediyor.

Endless Horizons programı sayesinde yolcular, Odyssey’de bir kabini kiralayabiliyor, satın alabiliyor ya da ömür boyu kullanabiliyor. Ev temizliği, yemek, sınırsız internet, eğlence, çamaşırhane, yıllık sağlık kontrolü ve yemeklerde alkollü içecekler (bira, şarap gibi) dâhil olmak üzere pek çok hizmet, paket fiyatlarına ek ücret olmadan sunuluyor.

Golden Passport’ın fiyatı yaşa göre değişiyor.

– 90 yaş ve üzeri: 85.885 euro (yaklaşık 4,1 milyon TL)

– 55–60 yaş arası: 343.522 euro (yaklaşık 16,5 milyon TL)

Misafirler ise 110,8 euro (yaklaşık 5.319 TL) günlük ücretle gemide ağırlanabiliyor.

CEO VILLALBA: "EN BÜYÜK PİŞMANLIK, GEZMEMEK"

Villa Vie Residences CEO’su Kathy Villalba, basın açıklamasında, “Hayat hızlı akıyor ve çoğu insanın en büyük pişmanlığı, fırsat varken dünyayı gezmemek. Golden Passport, bu hayali mümkün ve sürdürülebilir hale getiriyor,” diyerek programın felsefesini anlattı.

Kurucu Mike Petterson ise “Emeklilikte insanların en büyük korkusu, paralarının yetmemesi. Bu programla belirsizlik ortadan kalkıyor; tek ödeme ile ömür boyu macera güvence altına alınmış oluyor,” dedi.

Golden Passport cazip görünse de bazı yolcular, MV Odyssey gemisinin geçmişteki problemleri nedeniyle temkinli yaklaşıyor. Ekim 2024’te seferine başlaması planlanan gemi, teknik eksiklikler ve denize elverişlilik testleri nedeniyle defalarca ertelendi. Bu süreçte yüzlerce yolcu Belfast’ta aylarca beklemek zorunda kaldı. Cruise şirketi başta masrafları karşılasa da sonrasında bu desteği durdurdu ve bekleyenler mağduriyet yaşadı.

ALTERNATİFLER DE VAR

Tüm birikimini tek bir cruise yaşamına bağlamak istemeyenler için Princess Cruises ve Oceania Cruises gibi firmalar, birkaç aylık “emeklilik turları” da sunuyor. Böylece deniz yaşamını deneyimlemek isteyenler için daha kısa vadeli ve risksiz seçenekler de mümkün.