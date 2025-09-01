Giresun’da Samsunspor taraftarlarının yaralandığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Samsunspor taraftarı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir lokantada çıkan silahlı kavga can kaybına yol açtı.

Doğancı köyündeki lokantada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Samsunspor taraftarı olduğu öğrenilen Ümit Çapkın (44) ile Resul Çapkın (38) silahla yaralandı. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Resul Çapkın’ın tedavisinin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsunspor giresun
