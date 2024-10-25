İnternetin karanlık yüzü Dark Web

Çocuk ticareti, yasa dışı kumar, uyuşturucu... Hepsi bir tık uzakta olan internetin karanlık yüzü Dark Web'te.

Son zamanlarda para için bebeklerin canına kıyan bir çetenin ortaya çıkması gözleri sanal ortama çevirdi.

Onlarca suç işliyorlar... Bunların başında insan ticareti geliyor. Çocukların fotoğraflarını internete yükleyip para kazanmaya çalışıyorlar.

Son günlerde özellikle gençler arasında yaygınlaşan şiddet gözleri sanal dünya'ya çevirdi.

Peki bu siteler çocukların karşısına çıktığında aileler ne yapmalı? Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık anlattı...