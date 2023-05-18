İstikbal’de yılın değişim kampanyası!

Uyku Mimarı İstikbal’de, 1 Mayıs - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan yılın değişim kampanyası ile İstikbal’in kaliteli sünger ve yay teknolojileriyle ürettiği yataklarıyla kaliteli bir uyku deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

İstikbal ve İstikbal Yatak mağazalarında geçerli olan eskiyi getir, yeniyi götür kampanyasında çift kişilik yataklarda 2.500 TL, tek kişilik yataklarda ise 1.500 TL'ye varan indirimin yanında yatak, baza ve başlık ürün gruplarında 2. ürüne %20 indirim fırsatı da bulunuyor.