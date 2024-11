Kasaplardan kritik uyarı: Kırmızı et fiyatlarındaki fark 220 TL!

Kırmızı et fiyatları, kasaplar ile zincir marketler arasında büyük bir fark göstermeye devam ediyor. Kasaplar, tüketicileri uyararak, "Kasaplardan alınan et ile marketlerde satılan et arasında 220 TL'ye varan bir fark var. Tüketicilerin bunu bilerek seçim yapmaları gerektiğini vurguluyoruz" dediler.

Kasaplar, zincir marketlerde satılan etlerin büyük bir kısmının ithal olduğunu ve bu durumun fiyat farklarını arttırdığını belirtiyor. Etin kalite farkı ve ithalat maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını söyleyen Tüfekçi, zincir marketlerin et ürünlerine "ithaldir" ibaresi eklemelerini talep etti.

3'TE 1 ORANINDA UCUZ!

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi "Son bir hafta içerisinde bölgelere göre değişmek kaydı şartıyla 30 lira ile 60 lira arasında bir değişiklik oldu. Kasım ayının başında başlar, aralığın sonuna kadar bir dönemimiz var bizim; kuzunun azaldığı bir dönemdir bu, her sene yaşadığımız bir dönem. Yalnız bu sefer işte çok fazla bir yükseliş oldu" ifadelerini kullandı.

Dana etinde ise kilo bazında fiyat artışı daha düşük ancak Ramazan ayına doğru dana eti de yüksek zam görebilir. Kasaplarda dana kıymanın kilosu 630 liradan, kuşbaşı ise 680 liradan başlıyor. Marketlerde satılan dana eti ise yaklaşık 3'te 1 oranında daha ucuz.

Tüfekçi "Danada fazla bir farkımız olmadı. Bir 15 gün içerisinde 20 liranın 25 liranın civarında bir fark oldu. Et ve Süt Kurumu yurt dışından ithal etmiş olduğu etleri zincir marketlere, et sanayicilerine ve yemek sanayicilere veriyor. Bizler kasaplar olarak meslektaşlarım yerli dana ve sığır kullandıkları için 200-220 lira gibi bir arada kemiksiz yaptığımız zaman bir farkımız var.

Zincir marketlerin ürünlerimiz ithaldir diye ibare koymasını özellikle istiyorum, vatandaş bilerek alsın" şeklinde konuştu.