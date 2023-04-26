Mehmet Aypek kimdir?

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'da bir plazada bulunan ofisinde, yakın koruması tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET AYPEK KİMDİR?

Mehmet Aypek, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkan vekillerinden birisidir. İş insanı olan Aypek'in bir inşaat firması vardır.

Mehmet Aypek aynı zamanda bir dönem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi olarak da görev almıştır. Aypek, Ankara'nın önde gelen isimlerinden birisi olarak biliniyordu.

Mehmet Aypek, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. 73 yaşında olan Aypek, daha önce de sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştır.

Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek'in ise 2019 yerel seçimlerde Gölbaşı'ndan aday adayı olduğu biliniyor. Faruk Aypek'in aynı zamanda bir dönem akaryakıt işletmeciliği yaptığı daha sonra ise bu faaliyetlerine son verdiği biliniyor.

Kaynak: posta.com.tr