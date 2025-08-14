Müzik dünyasında heyecan yaratan keşif: Taviloğlu’nun eseri yıllar sonra ortaya çıktı

Editörlüğünü Mürsel Yavuz'un üstlendiği "Armoni Sanatı" adlı kitap aslında 2006-2007 yıllarında yayınlanması planlanıyordu. Ancak Taviloğlu'nun zamansız vefatı nedeniyle tamamlanamayan bu değerli kaynak, neredeyse unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kitabın editörü ve orkestra şefi Mürsel Yavuz'un çabalarıyla, bu önemli eser yıllar sonra okuyucuyla buluştu.

Kitabın, armoni sanatına dair en kapsamlı ve titizlikle hazırlanmış Türkçe kaynaklardan biri olduğu belirtiliyor. İçinde pek çok armoni kitabının aksine, sadece ana hatlarıyla değil, ayrıntılı konular ve örneklerle zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip olduğu ifade ediliyor.

TAVİLOĞLU'NUN EĞİTİM VİZYONU

Kitabın "Sunuş" bölümünde, İstemihan Taviloğlu'nun müzik eğitimine bakış açısını yansıtan şu sözler de yer alıyor: "Evlat, bu kitap öyle bir kaynak olmalı ki Anadolu'nun herhangi bir köyünde amatör bir müzisyen, müzik öğretmenliği yapan bir kişi, konservatuvardan mezun olmuş veya orada eğitmenlik yapmakta olan bir hoca da yararlanabilsin." Bu sözler, kitabın sadece konservatuvar öğrencilerine değil, geniş bir kitleye hitap etme amacını gözler önüne seriyor.

1945 doğumlu İstemihan Taviloğlu, klarnet sanatçısı, besteci ve akademisyen kimliğiyle Türk müzik hayatında derin izler bıraktı. 1972'de ADK Kompozisyon Bölümü'nden mezun olan Taviloğlu, 1986'da ADK Müzikoloji Bölümü'nün başkanlığını üstlenmişti. 2006'da hayatını kaybeden usta sanatçının bu eseri, hem kendisinin anısını yaşatacak hem de müzik eğitimine yeni bir soluk getirecek.

ARMONİ SANATI