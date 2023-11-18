Saçların Dökülmesini Önleyip Cildi Yeniliyor! Litresi 180 TL İle 200 Liradan Satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçları, gelir kaynağı oluyor. Defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılması ile üretilen defne yağının litresi 180 TL ile 200 liradan satılıyor. Hatay’ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma yoluyla veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor. Defne yaprağı aynı zamanda saçların dökülmesini önleyip cildi yeniliyor.

Saçların Dökülmesini Önleyip Cildi Yeniliyor

71 yaşındaki Mehmet Söker 50 yıldır defne yağı yaparak aile geçimine destek oluyor. Defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getiren Mehmet Söker şu ifadeleri kullandı:

"Yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve çok doğal. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup yaklaşık 2 gün süren bir kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar 2 saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz”

Litresi 180 TL İle 200 Liradan Satılıyor

Söker, defne yağının birçok yararı olduğuna da değinerek sözlerini şöyle bitirdi: