Şaka değil, gerçek: Balenciaga’nın 995 dolarlık “poşet” çantası olay yarattı!

Balenciaga, 2025 Kış koleksiyonunda tanıttığı plastik poşeti andıran çantasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 995 dolarlık fiyatıyla şaşkınlık yaratan tasarım, podyumdan çok market kasasına göz kırpıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Cesur ve sıra dışı tasarımlarıyla bilinen Balenciaga, yeni koleksiyonunda tanıttığı Marché Packable Tote Bag Medium modeliyle tartışma başlattı. Plastik poşeti andıran çanta, 995 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Marka, çantanın sıradan görüntüsüne rağmen son derece dayanıklı olduğunu vurguluyor. Poliamid ve çelikten güçlü olduğu belirtilen Dyneema malzemeden üretilen çanta, 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Katlanarak küçük bir kılıfa sığabilen tasarımda Balenciaga logosu ve Paris mağazalarının adresleri yer alıyor. Ayrıca ürüne özel olarak verilen buruşuk efekt, çantaya “ikinci el” havası katıyor.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Marketing Türkiye'ye göre, tanıtımın ardından Balenciaga’nın poşet çantası sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, tasarımı "lüks bir butikten çok mutfak çekmecesinden çıkmış bir poşet"e benzetti. Kimileri fiyatıyla dalga geçerken, kimileri de markanın tasarım anlayışını “aşırı ironi” olarak yorumladı.

Balenciaga daha önce de benzer sıra dışı tasarımlarla gündeme gelmişti. Patates cipsi paketini andıran clutch çanta ve Lauren Sánchez’in taşıdığı, 5.750 dolarlık kahve bardağı görünümlü Clutch Bag satışa sunulmuştu.

Moda çevrelerinde kimi bu tasarımları yaratıcı bir provokasyon olarak değerlendirirken, kimine göre ise marka artık ironinin sınırlarını fazla zorluyor.

moda
