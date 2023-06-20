THY'nin o seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini belirtti.

THY'nin o seferleri iptal etti
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türk hava yolları # italya
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