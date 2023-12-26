Trendyol Kapatılıyor Mu? Şirket Ne Açıklaması Yaptı? 1 Ocak'ta Kapanıyor! İşte Detaylar...
Trendyol ir süredir sitesinde yapmış olduğu açıklama ile adından söz ettiriyor. Çoğu kişi Trendyolmilla kapanıyor mu sorusunun yanıtını merak ederken çoğu kişi internette bu sorunun yanıtını aramaya devam ediyor.
Trendyol'un sitesinde yapılan duyuru nedeniyle bir süredir "Trendyol kapatılıyor mu?" sorusu gündeme gelmişti. Markanın sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024'ten itibaren kendine ait ürünleri trendyol.com üzerinden satmayacağını duyuran Trendyol'un bu kararı çok sayıda insanı merak içinde bıraktı. Peki kendi üretimi olan Milla, Curve, Man ve Modest marka ürünlere çeşitli kategorilerdeki ürünleri Trendyol artık neden kendi sitesinden satış yapmayacak? İşte şirketin açıklaması...
TRENDYOL KONUYLA İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPTI?
- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereğince 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest markalı ürünlerimizi www.trendyol.com'da kaldırmamız gerekmektedir. 1 Ocak 2024'ten itibaren Trendyolmilla, Trendyol Man, Trendyol Curve ve Trendyol Modest markalı ürünlerimize yeni uygulamamız ve yeni web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.