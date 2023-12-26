Trendyol Kapatılıyor Mu? Şirket Ne Açıklaması Yaptı? 1 Ocak'ta Kapanıyor! İşte Detaylar...

Trendyol'un sitesinde yapılan duyuru nedeniyle bir süredir "Trendyol kapatılıyor mu?" sorusu gündeme gelmişti. Markanın sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024'ten itibaren kendine ait ürünleri trendyol.com üzerinden satmayacağını duyuran Trendyol'un bu kararı çok sayıda insanı merak içinde bıraktı. Peki kendi üretimi olan Milla, Curve, Man ve Modest marka ürünlere çeşitli kategorilerdeki ürünleri Trendyol artık neden kendi sitesinden satış yapmayacak? İşte şirketin açıklaması...

TRENDYOL KONUYLA İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPTI?