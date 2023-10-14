Türkiye'de Ayşe İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtıcı Rakam

Türkiye'de Ayşe ismini kullanan kaç kişi var? İstanbul, İzmir ve Ankara'da kaç Ayşe var? Çıkan rakamlar herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'de Ayşe ismini kullanan kişi sayısı ve ayrıntıları...

Türkiye'de Ayşe İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtıcı Rakam
Türkiye'de Ayşe İsmini Kaç Kişi Kullanıyor? İşte Şaşırtıcı Rakam
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Türkiye'de Ayşe ismi kaç kişi tarafından kullanılıyor? Nüfus İstatistikleri'ne göre belirlenen son veriler Türkiye'deki Ayşe ismini kullanan kişi sayısını açıklıyor. Rakamı gören herkes şaşırdı. Peki Türkiye'de Ayşe ismini kaç kişi kullanıyor? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son verilere göre şaşırtıcı o sonuç...

Türkiye'de Ayşe İsmini Kaç Kişi Kullanıyor

Türkiye'de Ayşe İsmini Kaç Kişi Kullanıyor
Türkiye'de Ayşe İsmini Kaç Kişi Kullanıyor

Türkiye'de Mustafa ismini 802.098 kişi kullanıyor. İstanbul'da Mustafa ismini kullanan kişi sayısı 255.669 olarak tespit edildi. Son verilere göre Ankara'da Mustafa ismini 100.141 kişi kullanıyor. İzmir'de ise Mustafa adını kullanan kişi sayısı 99.319 kişi olarak tespit edildi.

Türkiye'de Mustafa ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtan rakamTürkiye'de Mustafa ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtan rakamYaşam
# Ayşe
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