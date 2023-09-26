Türkiye'de Mehmet ismini kaç kişi kullanıyor? İşte şaşırtıcı rakam

Türkiye'de Mehmet ismi kaç kişi tarafından kullanılıyor? Nüfus İstatistikleri'ne göre belirlenen son veriler Türkiye'deki Mehmet ismini kullanan kişi sayısını açıklıyor. Rakamı gören herkes şaşırdı. Peki Türkiye'de Mehmet ismini kaç kişi kullanıyor? İşte TÜİK'in son yayınladığı verilere göre şaşırtıcı o rakam...

TÜRKİYE'DE MEHMET İSMİNİ KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?

Türkiye'de Mehmet ismini kaç kişi kullanıyor?

Türkiye'de Mehmet ismini 1.352.731 kişi kullanıyor. İstanbul'da Mehmet ismini kullanan kişi sayısı 157.895 olarak belirlendi. En son verilere göre Ankara'da Mehmet adını 62.992 kişi kullanıyor.

İzmir'de ise Mehmet ismini kullanan kişi sayısı 67.151 kişi olarak tespit edildi.