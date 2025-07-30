Uzmanlar uyardı: Güneş kremi sadece yazın değil, yıl boyu kullanılmalı!

Kavurucu sıcakların etkisini artırdığı bugünlerde, cilt sağlığı uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı günlerde sahil ve havuzlara akın eden vatandaşlara uyarıda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, güneş ışınlarının ciltte ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

“GÜNEŞ KREMİ YAZA ÖZEL BİR ÜRÜN DEĞİLDİR”

Dr. Hüseyin Başar, güneşin zararlı UV ışınlarının yalnızca yazın değil, tüm yıl boyunca cilt üzerinde etkili olduğunu belirterek, “Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, ciltte erken yaşlanma, lekelenme ve hatta cilt kanseri riskini artırabilir. Güneş kremini sadece yazın değil, yıl boyunca düzenli kullanmak gerekiyor” dedi.

CİLT TİPİNE GÖRE GÜNEŞ KORUYUCU SEÇİMİ

Uzman Doktor Başar, farklı cilt tiplerine göre doğru güneş koruyucu ürün tercihi hakkında da şu önerilerde bulundu:

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler:

Non-komedojenik, yağsız (oil-free) ürünler. Jel, mat bitişli ya da sprey formüller.

Kuru ciltler:

Nemlendirici etkisi yüksek, krem formundaki güneş koruyucular. Hyaluronik asit ve E vitamini içeren formüller. Güneş koruyucu + nemlendirici kombinasyonları öneriliyor.

Karma ciltler:

Su bazlı, hafif yapılı güneş kremleri. T bölgesinde yağı kontrol eden ama yanakları kurutmayan içerikler. Sprey ya da losyon formda ürünler pratik kullanım sağlar.

Hassas ciltler:

Parfüm ve alkol içermeyen, hipoalerjenik ve “sensitive skin” ibareli ürünler tercih edilmeli.

Leke ve renk düzensizliği olan ciltler:

En az SPF 50+ koruma faktörü olan, C vitamini, niasinamid gibi antioksidan içerikli, leke giderici aktiflerle zenginleştirilmiş güneş kremleri kullanılmalı.

Güneş koruyucunun düzenli kullanılmasının önemine değinen Dr. Hüseyin Başar, “Güneş kremi her 2-3 saatte bir yenilenmeli. Cilt sağlığını korumak için doğru ürün seçimi kadar düzenli kullanım da hayati önem taşıyor. Ayrıca 10:00 - 16:00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşte kalınmamalı” uyarısında bulundu.