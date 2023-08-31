Uzmanlar uyardı! Neden hep aynı saatte uyumalıyız?

Uyku, insan sağlığı açısından oldukça kritik bir faktördür. Ancak gün içinde uyku saatlerimizi düzenlemekte ne kadar titiz olmamız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Yeni yapılan bir araştırma, gece uykusunun orta noktasındaki sadece 90 dakikalık bir farkın bile insan bağırsağındaki bakteri türlerini etkileyebileceğini gösterdi. Peki, neden hep aynı saatte uyumalıyız? Bu sorunun cevabını irdeleyerek, uyku düzeninin bağırsak sağlığına olan etkisini inceleyelim.

SOSYAL JETLAG VE UYKU DÜZENİ

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hafta içi çalışma günleri ile izin günleri arasındaki uyku alışkanlıklarındaki küçük farklar, bağırsaklarımızdaki bakterilerde sağlıksız değişikliklere yol açabiliyor. Bu durum, "sosyal jetlag" olarak adlandırılıyor. Sosyal jetlag, hafta içi farklı saatlerde uyuyup uyanma alışkanlığının, hafta sonuna kıyasla biyolojik saatinizi etkilemesi durumudur. Örneğin, hafta içi erken saatlerde uyanıp hafta sonu daha geç saatlerde uyumak, sosyal jetlag'e bir örnektir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞININ UYKUYLA İLİŞKİSİ

Kings College London'da gerçekleştirilen bir çalışma, gece uykusunun orta noktasındaki sadece 90 dakikalık bir farkın bile, insan bağırsağındaki bakteri türlerini etkileyebileceğini ortaya koydu. Bağırsak sistemi, sindirim sistemi sağlığımız için son derece önemlidir. Doğru çeşitliliğe sahip bakterilerin bulunması, birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Sosyal jetlag yaşayan bireylerde, bu bakteri çeşitliliğinin bozulduğu ve sağlıksız mikrobiyota türlerinin arttığı gözlemlenmiştir.

SOSYAL JETLAG VE BESLENME İLİŞKİSİ

Araştırmalar, sosyal jetlag yaşayan bireylerin daha yüksek karbonhidrat içeren ve sağlıksız gıdalara yönelme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Özellikle patates, cips ve şekerli içecekler gibi yüksek karbonhidrat içeren besinlere yönelme sık görülen bir durumdur. Bu da sosyal jetlag'in beslenme alışkanlıklarınızı olumsuz etkilediğini göstermektedir.

UYKU DÜZENİNİN ÖNEMİ

Uyku düzeninin korunması, hem genel sağlık hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. Düzenli uyku alışkanlıkları, biyolojik saatinizi düzenler ve bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini korumanıza yardımcı olur. Sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmak, kilo kontrolü, hastalık riskinin azalması ve genel yaşam kalitesinin artırılması gibi birçok fayda sağlar.