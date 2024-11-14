Yumurtaya üst üste zam: Tanesi 8 lira oldu!

Yumurta fiyatlarında son 2 haftada üst üste zam geldi. Toplam zam oranı yüzde 30'u geçen yumurtanın adet fiyatı 8 lirayı buldu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Yumurtaya üst üste zam: Tanesi 8 lira oldu!
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Yumurta fiyatları kasım ayında yüzde 30 zamlandı. Son iki hafta içinde yapılan zam, market raflarına yansıdı.

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

ZAMLARIN DEVAMI GELECEK Mİ?

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.

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