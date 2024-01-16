10 dakikada böreğiniz hazır! Çayınız demlenene kadar 2 malzemeli lezzet

Hazır hamur olan milföyden genellikle tatlı tarzı lezzetler yapılır. Genellikle İtalya'da yapılan bu lezzetler Türk mutfağında yerini daha geleneksel lezzetlere bıraktı. İşte o 10 dakikada milföyden börek yapımı. Milföyden börek yapmak oldukça kolay ve lezzetli bir seçenektir. İşte milföyden börek tarifi:

10 DAKİKADA BÖREK YAPIMI

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru

250 gr beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet taze soğan veya 1 adet orta boy kuru soğan

Yarım demet taze maydanoz

1 yumurta (üzerine sürmek için)

1 yemek kaşığı yoğurt (üzerine sürmek için, isteğe bağlı)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Öncelikle milföy hamurlarını buzdolabından çıkartıp, oda sıcaklığında bir süre bekletin.

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Peyniri bir kaba rendeleyin veya ezin.

Soğanları ince doğrayın. Eğer taze soğan kullanacaksanız, yeşil kısımlarını da ince doğrayın.

Maydanozu ince kıyın.

Bir kaba peyniri, doğranmış soğanları, maydanozu, sıvı yağı, tuzu ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

Milföy hamurlarını tezgaha alın ve hafifçe un serperek açın.

Açtığınız milföy hamurlarını istediğiniz büyüklükte kesin. Genellikle kare veya dikdörtgen şekiller tercih edilir.

Milföy parçalarının ortasına peynirli iç harcından koyun.

Milföyü ikiye katlayarak üçgen veya kare şeklinde sarın.

Bütün milföyleri aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün. İsterseniz yoğurtlu karışımı da sürerek börekleri daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 20-25 dakika sürebilir, bu süreyi kontrol ederek ayarlayabilirsiniz.

Milföyden börekleriniz piştikten sonra fırından alıp sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!