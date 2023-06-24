500 yıllık lezzet! Boşalmış kemikleri dipçik gibi yapan beyran tarifi

UNESCO tarafından 2017 yılında tescilli yemekler arasında yer alan Gaziantep'in 500 yıllık Beyran lezzetini sizlerde evlerinize taşıyın. Beyran içerdiği yüksek kalsiyum ve protein sayesinde kemikleri hızla doldurur. Özellikle kemik sağlığına iyi gelen Beyran, Gazianteplilerin kahvaltı menülerinde yer alır.

500 yıldır Gaziantep'te her hanede özveriyle pişirilen bu lezzetin tadına varmak için yurt dışından akın akın yabancılar Gaziantep'e gelir. Beyran'daki bir diğer püf nokta 12 saat kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. İşte orijinal Beyran tarifi...

BEYRAN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kilo kuzu gerdan

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı pirinç

4 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı biber salçası

4 su bardağı haşlanmış et suyu

Tuz, kırmızı toz biber, karabiber

YAPILIŞI

Kuzu gerdanları derin bir tencereye ilave edin ve üzerini su doldurup kısık ateşe koyun.

12 saat kaynadıktan sonra bir başka tencereye tereyağı eritin.

Üzerine sarımsakları kesip ekleyin.

Daha sonra eti parçalara ayırıp tencereye koyduktan sonra pirinci yıkayın.

Pirinç ve baharatları da koyduktan sonra 45 dakika boyunca kaynatın.

Afiyet şifa olsun...