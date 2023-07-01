Afrikalıların protein deposu! MasterChef All Star Jambalaya nasıl yapılır?

Afrikalıların özel günlerde yaptığı lezzetlerden biri olan Jambalaya MasterChef'te yapıldı. İçinde birçok lezzeti barındıran Jambalaya MasterChef All Star izleyicileri tarafından merak edildi. Peki MasterChef All Star Jambalaya nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Afrikalıların protein deposu! MasterChef All Star Jambalaya nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Farklı lezzetleri evlerinde tatmak isteyenler için Afrika da en çok tüketilen lezzetlerden biri Jambalaya tam size göredir. Baharatı kıvamı tam Doğu ve Güneydoğu Anadolu lezzetlerine benzeyen Jambalaya, MasterChef All Star'da yapıldı. Hayranları tarafından merak edilen Jambala'nın tarifini araştırdık. 

Damak zevkinize göre içeriğindeki malzemeleri değiştirebilirsiniz. Görüntü ve içerik olarak İspanyolların paella yemeğine benziyor. Ancak Jambalaya, pirinç temelli bir yemektir. İçerisine deniz mahsulleri, tavuk, et gibi ürünler eklenir. 

Masterchef All Star yemek tarifleri

MASTERCHEF ALL STAR JAMBALAYA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Yarım yemek kaşığı tereyağı 

100 gram karides

75 gram dilimlenmiş sosis

2 yaprak defne 

Yarım su bardağı pirinç

Bir kaç adet paprika

 1 adet domates 

1 adet patates

1 adet taze soğan 

1 adet yeşil biber

1 adet sarımsak 

Tuz, acı biber, karabiber, kimyon ve 

1 su bardağı tavuk suyu

Kemikleri zırh gibi güçlendiren tarif! Horhor kebabı nasıl yapılır?Kemikleri zırh gibi güçlendiren tarif! Horhor kebabı nasıl yapılır?Yemek Tarifleri

Afrikalıların Jambalayası

YAPILIŞI 

Bir tavanın içine önce zeytinyağını sonra tereyağını koyun ve eritin. 

Akabinde paprika ve sosisleri koyun karıştırın. 

Patates ve domatesleri küp küp kesin içine ilave edin. 

Arından sarımsak, sosis ve karidesleri koyun. 

Kavurduktan sonra pirinci ilave edip en sonra tavuk suyunu döküp baharatları ekleyin.

Jambalaya nasıl yapılır

Kaynarken defne yapraklarını üzerine koyun. 

Tencerenin ağzını kapatın. 

Son pişmeye yakın yeşil soğanı doğrayın. 

Suyunu çektikten sonra servis edin. 

Afiyet şifa olsun...

Tüm kavurma tariflerini unutun! Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetiTüm kavurma tariflerini unutun! Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetiYemek Tarifleri
# MasterChef # masterchef yemekleri # yemek tarifleri # afrika # protein
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne personel alınacak
2 Herkes ikiz sanıyor! Meğer akraba bile değiller
3 Almanya Başbakanı'ndan dikkat çeken Türkiye açıklaması!
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?