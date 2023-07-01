Afrikalıların protein deposu! MasterChef All Star Jambalaya nasıl yapılır?

Farklı lezzetleri evlerinde tatmak isteyenler için Afrika da en çok tüketilen lezzetlerden biri Jambalaya tam size göredir. Baharatı kıvamı tam Doğu ve Güneydoğu Anadolu lezzetlerine benzeyen Jambalaya, MasterChef All Star'da yapıldı. Hayranları tarafından merak edilen Jambala'nın tarifini araştırdık.

Damak zevkinize göre içeriğindeki malzemeleri değiştirebilirsiniz. Görüntü ve içerik olarak İspanyolların paella yemeğine benziyor. Ancak Jambalaya, pirinç temelli bir yemektir. İçerisine deniz mahsulleri, tavuk, et gibi ürünler eklenir.

MASTERCHEF ALL STAR JAMBALAYA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı tereyağı

100 gram karides

75 gram dilimlenmiş sosis

2 yaprak defne

Yarım su bardağı pirinç

Bir kaç adet paprika

1 adet domates

1 adet patates

1 adet taze soğan

1 adet yeşil biber

1 adet sarımsak

Tuz, acı biber, karabiber, kimyon ve

1 su bardağı tavuk suyu

YAPILIŞI

Bir tavanın içine önce zeytinyağını sonra tereyağını koyun ve eritin.

Akabinde paprika ve sosisleri koyun karıştırın.

Patates ve domatesleri küp küp kesin içine ilave edin.

Arından sarımsak, sosis ve karidesleri koyun.

Kavurduktan sonra pirinci ilave edip en sonra tavuk suyunu döküp baharatları ekleyin.

Kaynarken defne yapraklarını üzerine koyun.

Tencerenin ağzını kapatın.

Son pişmeye yakın yeşil soğanı doğrayın.

Suyunu çektikten sonra servis edin.

Afiyet şifa olsun...