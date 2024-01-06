Airfryer'de Pişi Lezzeti! Bulut Gibi Kabaran Yağsız Pişi - 10 Dakikada Hazır

Eşsiz kahvaltı sofralarınız için kolları sıvama vakti geldi. Bulut gibi kabaran ve yağsız pişiler için airfryeri denemeye ne dersiniz.

Hızlı bir pişi tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu tarif, pratik ve hızlı bir şekilde pişi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Airfryer'de Pişi Lezzeti! Bulut Gibi Kabaran Yağsız Pişi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı:

Unu bir kaseye alın.

Ortasını açarak sütü, yumurtayı, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak şekil verin.

Ardından airfryeri ısıtıp içine yağlı kağıt serin.

Hamura şekil vererek içine airfryerin büyüklüğüne kadar yerleştirin.

Üzerine daha sonra yağ sıkma aparatıyla bol bol yağ sıkıp hamur pişirme derecesi yani 120 getirin.

10 dakikayı bulmadan pişirleriniz hazır!

Bu hızlı pişi tarifiyle kahvaltı veya atıştırmalık olarak kolayca hazırlanan lezzetli bir alternatif elde edebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak pişilerinizi peynir, zeytin, domates veya sosis gibi malzemelerle doldurarak çeşitlendirebilirsiniz.