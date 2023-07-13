Anadolu Türklerinin ilk çorbası! Yaz aylarında içinizi ferahlatacak

Orta Asya’dan Anadolu topraklarına göç eden Türklerdeki en büyük değişim beslenme alışkanlığı oldu. Buradaki insanlardan etkilenerek tükettikleri bu besinler arasında en dikkat çekeni ise aşı çorbası oldu.

Türklerin Anadolu topraklarındaki ilk çorbası olarak kabul edilen aşı çorbası yaz aylarında bunaltıcı sıcakları önlemesi için yapılırdı. İçeriğinde nohut buğday ve nane olan bu çorba yüzyıllardır sofralarımızdan eksilmiyor. Türkler bu çorbayı yaylalarda sıklıkla yapardı. Günümüzde salatalık ve buz da içine konulur.

TÜRKLERİN İLK ÇORBASI AŞI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış buğday

Yarım adet kuru nane

Bir diş sarımsak

Yarım adet kuru soğan

Yarım adet taze dere otu

2 su bardağı yoğurt

3 su bardağı soğuk su

Pul biber, karabiber ve tuz

YAPILIŞI

Bir kasenin içine haşlanmış nohut ve buğdayı koyun.

Akabinde yoğurdu ilave edip karıştırın.

Sonra soğanı ince ince kesin.

Sarımsağı rendeleyin.

Kuru nane ve dere otunu da küp küp kesin.

Tüm bunları ilave edip karıştırın.

Baharatları koyduktan sonra yavaş yavaş su ilave edin.

Akabinde tüketin.

Afiyet şifa olsun...