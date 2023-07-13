Anadolu Türklerinin ilk çorbası! Yaz aylarında içinizi ferahlatacak

Anadolu’ya ilk kez gelen Türklerde bazı değişimler yaşandı. Bunlardan biri de yemek kültüründeki çeşitlilikti. Bu yüzden ilk kez içtikleri çorbada yıllardır bir şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Özellikle yaz aylarında yapılan bu çorbayı sizler için araştırdık. Anadolu Türklerinin ilk çorba tarifi...

Anadolu Türklerinin ilk çorbası! Yaz aylarında içinizi ferahlatacak
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Orta Asya’dan Anadolu topraklarına göç eden Türklerdeki en büyük değişim beslenme alışkanlığı oldu. Buradaki insanlardan etkilenerek tükettikleri bu besinler arasında en dikkat çekeni ise aşı çorbası oldu.

Türklerin Anadolu topraklarındaki ilk çorbası olarak kabul edilen aşı çorbası yaz aylarında bunaltıcı sıcakları önlemesi için yapılırdı. İçeriğinde nohut buğday ve nane olan bu çorba yüzyıllardır sofralarımızdan eksilmiyor. Türkler bu çorbayı yaylalarda sıklıkla yapardı. Günümüzde salatalık ve buz da içine konulur.

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Türklerin ilk çorbası

TÜRKLERİN İLK ÇORBASI AŞI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış buğday

Yarım adet kuru nane

Bir diş sarımsak

Yarım adet kuru soğan

Aşı çorbası nasıl yapılır

Yarım adet taze dere otu

2 su bardağı yoğurt

3 su bardağı soğuk su

Pul biber, karabiber ve tuz

Aşı çorbası nasıl yapılır

YAPILIŞI

Bir kasenin içine haşlanmış nohut ve buğdayı koyun.

Akabinde yoğurdu ilave edip karıştırın.

Sonra soğanı ince ince kesin.

Sarımsağı rendeleyin.

Aşı çorbası nasıl yapılır

Kuru nane ve dere otunu da küp küp kesin.

Tüm bunları ilave edip karıştırın.

Baharatları koyduktan sonra yavaş yavaş su ilave edin.

Akabinde tüketin.

Afiyet şifa olsun...

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