Antioksidan bakımından zengin lezzet! Ustalarına taş çıkaracak menemen tarifi
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan menemenin bu tarifini ustaları bile bilmiyor. Parmaklarını yiyeceğiniz bu tarife adeta takıntılı olacaksınız. Antioksidan zengini olan olan menemen sayesinde hem karnınız doyacak hem de bağışıklığınız. İşte antioksidan zengini menemen tarifi...
Menemen ülkenin hemen hemen her yöresinde kendine özgü bir tarifle yapılır. İçeriğindeki ana malzemelerin yanında yöreye ait bazı malzemelerde eklenir. Sizler için hazırladığımız bu menemen tarifi ise Kayseri yöresinde çoğunlukla yapılır. Bu yüzden yöre halkı dışında kimse bilmez.
Tadının yanı sıra sağlığa da faydası var. Yüksek oranda protein ve antioksidan barındıran menemen tarifiyle bağışıklığınız da hastalıklara karşı güçlendirebilirsiniz.
İŞTE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ MENEMEN TARİFİ
MALZEMELER
3 adet yumuşak kırmızı domates
2 adet yumurta
Çay kaşığı ucu kadar karabiber
Çay kaşığı ucu kadar pul biber
Çay kaşığı ucu kadar kimyon
2 adet biber
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvıyağı
20 gram pastırma
Tuz
YAPILIŞ
Bir tavanın içine sıvıyağını koyun üzerine soğan ve biberleri kesip koyun.
Ardından sarımsakları da ilave ettikten sonra domateslerin kabuklarını kesin ve küp küp kesin.
Üzerine ilave ederken pastırma ve sarımsakları da kesin koyun.
İyice kavurduktan sonra yumurtaları kırıp tavanın kapağını kapatın.
5 dakika sonra ocaktan alın.
Afiyet şifa olsun...