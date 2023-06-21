Antioksidan bakımından zengin lezzet! Ustalarına taş çıkaracak menemen tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan menemenin bu tarifini ustaları bile bilmiyor. Parmaklarını yiyeceğiniz bu tarife adeta takıntılı olacaksınız. Antioksidan zengini olan olan menemen sayesinde hem karnınız doyacak hem de bağışıklığınız. İşte antioksidan zengini menemen tarifi...

Antioksidan bakımından zengin lezzet! Ustalarına taş çıkaracak menemen tarifi
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Menemen ülkenin hemen hemen her yöresinde kendine özgü bir tarifle yapılır. İçeriğindeki ana malzemelerin yanında yöreye ait bazı malzemelerde eklenir. Sizler için hazırladığımız bu menemen tarifi ise Kayseri yöresinde çoğunlukla yapılır. Bu yüzden yöre halkı dışında kimse bilmez.

Menemen tarifi

Tadının yanı sıra sağlığa da faydası var. Yüksek oranda protein ve antioksidan barındıran menemen tarifiyle bağışıklığınız da hastalıklara karşı güçlendirebilirsiniz. 

Ustaların bile bilmediği menemen

İŞTE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ MENEMEN TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumuşak kırmızı domates

2 adet yumurta

Çay kaşığı ucu kadar karabiber 

Çay kaşığı ucu kadar pul biber

Çay kaşığı ucu kadar kimyon 

2 adet biber

1 adet soğan 

2 diş sarımsak 

2 yemek kaşığı sıvıyağı

20 gram pastırma 

Tuz

Ustaların bile bilmediği menemen

YAPILIŞ 

Bir tavanın içine sıvıyağını koyun üzerine soğan ve biberleri kesip koyun. 

Ardından sarımsakları da ilave ettikten sonra domateslerin kabuklarını kesin ve küp küp kesin. 

Üzerine ilave ederken pastırma ve sarımsakları da kesin koyun. 

İyice kavurduktan sonra yumurtaları kırıp tavanın kapağını kapatın. 

5 dakika sonra ocaktan alın. 

Afiyet şifa olsun...

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