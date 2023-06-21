Antioksidan bakımından zengin lezzet! Ustalarına taş çıkaracak menemen tarifi

Menemen ülkenin hemen hemen her yöresinde kendine özgü bir tarifle yapılır. İçeriğindeki ana malzemelerin yanında yöreye ait bazı malzemelerde eklenir. Sizler için hazırladığımız bu menemen tarifi ise Kayseri yöresinde çoğunlukla yapılır. Bu yüzden yöre halkı dışında kimse bilmez.

Tadının yanı sıra sağlığa da faydası var. Yüksek oranda protein ve antioksidan barındıran menemen tarifiyle bağışıklığınız da hastalıklara karşı güçlendirebilirsiniz.

İŞTE ANTİOKSİDAN ZENGİNİ MENEMEN TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumuşak kırmızı domates

2 adet yumurta

Çay kaşığı ucu kadar karabiber

Çay kaşığı ucu kadar pul biber

Çay kaşığı ucu kadar kimyon

2 adet biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvıyağı

20 gram pastırma

Tuz

YAPILIŞ

Bir tavanın içine sıvıyağını koyun üzerine soğan ve biberleri kesip koyun.

Ardından sarımsakları da ilave ettikten sonra domateslerin kabuklarını kesin ve küp küp kesin.

Üzerine ilave ederken pastırma ve sarımsakları da kesin koyun.

İyice kavurduktan sonra yumurtaları kırıp tavanın kapağını kapatın.

5 dakika sonra ocaktan alın.

Afiyet şifa olsun...