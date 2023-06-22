B12 eksikliği olanların her tüketmesi gereken ilaç! Pekmez limon nasıl hazırlanır?

Asırların ilacı olan pekmez limon B12 eksikliğini ortadan kaldırıyor. Limon C vitamini bakımından yüksek bir besindir. B12 eksikliğinin önüne geçer. Ancak vücutta demir eksikliği b12 eksikliğine yol açar. Demir emilimi az olduğundan uzmanlar bunu C vitamini etkili limonla birleştirilebileceğini vurguluyor.

Limon ve pekmez bir araya geldiğinde tam bir doğal ilaç görevi görür.

Demir emilimini vücutta artırarak B12 eksikliğini tarihe karıştırır.

Kandaki demir oranını artıran limon sayesinde halsizlik uykusuzluk gibi sorunlar yaşamazsınız.

PEKMEZ LİMON KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Bir kase pekmezin içine bir yemek kaşığı limon koyun.

Karışımı iyice karıştırdıktan sonra sabah kahvaltısında tüketin.

Sabahları tüketilen pekmez limon bağırsakların çalışmasını destekler.

Gün boyu demir emilimi sağlar.

Yaşam kalitesini artırarak yorgunluk gibi sağlık sorunlarını göstermez.

Karışımın saç dökülmesinden tırnak kırılmasına kadar birçok faydası vardır.