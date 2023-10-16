Daha Önce Yediğiniz Tüm Sütlaçları Unutun! Nefis Hamsiköy Sütlaç Tarifi!

Sütlaç, sütlü tatlıların başında geliyor. Sütlaç, hem hafif bir tatlı oluşuyla hem de düşük kalorisiyle tatlı severlerin sıklıkla tercih ettiği bir tatlı türü. Dilerseniz sıcak tüketebileceğiniz dilerseniz de soğuk tüketebileceğiniz gerçek hamsiköy sütlacı tarifini sizin için araştırdık!

Sadece üç malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz; nişastasız ve oldukça pratik fırın da sütlaç tarifine bayılacaksınız. Yerken sütün tadına varacağınız muhteşem kıvamı ve lezzetiyle gerçek hamsiköy sütlaç tarifini denemeyen kalmasın. İşte gerçek hamsiköy sütlaç tarifi!

Gerçek Hamsiköy Sütlaç Tarifi

Malzemeler;

1,5 litre süt

1 büyük çay bardağı pirinç

1.5 su bardağı şeker

İsteğe göre şekerli vanilya koyulabilir

Üzeri için kavrulmuş fındık

Yapılışı;