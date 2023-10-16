Daha Önce Yediğiniz Tüm Sütlaçları Unutun! Nefis Hamsiköy Sütlaç Tarifi!

Bildiğiniz tüm sütlaç tariflerini unutun! Hem pratik hem lezzetli muhteşem hamsiköy sütlacı tarifi! Özel püf noktalarıyla tüm detaylarıyla sizin için hazırladığımız gerçek hamsiköy sütlacı tarifi yazımızda!

Daha Önce Yediğiniz Tüm Sütlaçları Unutun! Nefis Hamsiköy Sütlaç Tarifi!
Daha Önce Yediğiniz Tüm Sütlaçları Unutun!
Editör: Selime Albayrak
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Sütlaç, sütlü tatlıların başında geliyor. Sütlaç, hem hafif bir tatlı oluşuyla hem de düşük kalorisiyle tatlı severlerin sıklıkla tercih ettiği bir tatlı türü. Dilerseniz sıcak tüketebileceğiniz dilerseniz de soğuk tüketebileceğiniz gerçek hamsiköy sütlacı tarifini sizin için araştırdık!

Nefis Hamsiköy Sütlaç Tarifi!

Sadece üç malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz; nişastasız ve oldukça pratik fırın da sütlaç tarifine bayılacaksınız. Yerken sütün tadına varacağınız muhteşem kıvamı ve lezzetiyle gerçek hamsiköy sütlaç tarifini denemeyen kalmasın. İşte gerçek hamsiköy sütlaç tarifi!

Gerçek Hamsiköy Sütlaç Tarifi

Gerçek Hamsiköy Sütlaç Tarifi

Malzemeler;

  • 1,5 litre süt
  • 1 büyük çay bardağı pirinç
  • 1.5 su bardağı şeker
  • İsteğe göre şekerli vanilya koyulabilir
  • Üzeri için kavrulmuş fındık

Yapılışı;

  • Yıkadığınız pirinçleri üzerini geçecek şekilde suyla haşlayın.
  • Suyunu çeken pirinçlerinizi blenderdan geçirin. (Burası püf noktası pirinçlerinizi blenderdan geçirmeyi unutmayın)
  • Blenderdan geçirdiğiniz pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  • Tamamen yumuşayan pirinçlerin üzerine şekeri ekleyin ve yaklaşık 10 dakika daha kaynatın.
  • Altını kapattığınız sütlaca vanilyanızı ekleyin.
  • Sütlacınızı fırın kâselerine eşit miktarda boşaltın.
  • Su koyduğunuz tepsinize kâseleri yerleştirin.
  • Fırınınızı 200 derece fanlı ayara alın, üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakın.
  • Fırından çıkardığınız sütlaçlarınızı bir gün buzdolabında dinlendirin. (Dinlendirirseniz daha lezzetli olacaktır)
  • Dinlendirdiğiniz sütlacınızın üzerine bol bol kavrulmuş fındık ekleyin.
  • Sütlacınız servise hazır, afiyet olsun.
Kebapçılara Rakip Olacağınız O Tarif! Tadına Doyamayacağınız Kebapçı Salatası Tarifi!Kebapçılara Rakip Olacağınız O Tarif! Tadına Doyamayacağınız Kebapçı Salatası Tarifi!Yemek Tarifleri
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