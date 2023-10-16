Narın sahip olduğu yoğun lezzet ve nar ekşisinin dokusu, sofraları bir üst seviyeye taşır! Nar ekşisi yapımı oldukça basit olsa da doğru malzemeleri kullanmak ve işlemi özenle tamamlamak gereklidir. Nar ekşisi, ekşi nar meyvesinin doğal özünün yoğunlaştırılması ile elde edilir. Bu süreçte narın sahip olduğu yüksek besin değerleri, ekşinin içinde konsantre hale gelir. Nar ekşisi, antioksidanlar, C vitamini, A vitamini ve birçok önemli mineral gibi sağlık için faydalı bileşenlerle doludur.

Evde Nar Ekşisi Nasıl Yapılır? En Lezzetli Kolay Nar Ekşisi Tarifi

Nar ekşisi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

5 kg kabuklu ekşi nar

1 tatlı kaşığı tuz

Nar ekşisi yapım adımları:

Bütün narlar bıçak yardımıyla bölünür. Ardından kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık yardımıyla kabuğuna vurularak nar taneleri kabuklarından ayrılır. Bu işlemi geniş bir leğende yapmak işleri kolaylaştırır.

Temizlenen nar taneleri sıkılmaya hazır hale gelir. Kolaylık sağlamak için bir robot kullanabilirsiniz. Ancak geleneksel yöntemi de aktarmak isteriz. Tüm nar taneleri geniş bir leğene aktarılır ve ardından kullanılmamış bir plastik çizme ile çiğnenir. Bu işlem birkaç kişi tarafından birlikte yapılırsa, narların suyu daha hızlı çıkar.

Nar suyu elde etmek için narları robot yardımıyla sıkın ve ardından süzgece alın. Narları iyice ezerek suyunu süzün.

Süzülen nar suyunu geniş bir tencereye alın ve en az 3-4 saat kaynatın. Kaynatma işlemi sırasında oluşan köpükleri düzenli olarak temizleyin.

Ev yapımı olanı gerçekten bir başka oluyor!

Nar ekşisi, yoğun ve akışkan bir kıvama ulaştığında hazır demektir. İşte o zaman altını kapatmadan önce tuz ekleyin.

Nar ekşisi altı kapatıldıktan sonra soğumaya bırakılmalıdır. Soğuduktan sonra cam şişelere veya kavanozlara dökülerek buzdolabında saklayabilirsiniz.

Artık kendi el yapımı nar ekşinizi kullanarak salatalarınızı, yemeklerinizi tatlandırabilir ve sağlık dolu bir lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Nar Ekşisinin Püf Noktaları:

Nar ekşisi yapımında mutlaka ekşi nar kullanmalısınız.

Yoğun bir kıvam aldığında, yani pekmez kıvamına ulaştığında ocaktan alın.

Nar tanelerini temizlerken beyaz zarların iyice ayrılması önemlidir, çünkü bu beyaz kısımlar acı bir tat oluşturabilir.

Nar suyu asitli olduğu için kaynatma işlemi sırasında demir ve alüminyum kaplar kullanmamalısınız; çelik tencere kullanmak nar ekşisinin tadını korur.

Tuz ekşinin mayalanmasını engellemek için kullanılır; tuz eklenmezse, ekşinin mayalanma süreci devam eder ve şaraba dönüşebilir.

Şimdiden afiyet olsun!