Fatih Sultan Mehmet'in savaştan önce ve sonra yediği yemek! Mutancana nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağı oldukça zengindir. Fatih Sultan Mehmet'te bu zengin mutfağının en sevdiği yemeği ise mutancanadır. Mutancana yemeği günümüzde ise düğünlerde ve davetlerde tavsiye ediliyor. Fatih Sultan Mehmet savaş öncesi ve sonrası mutlaka bu yemeği isterdi.

Mutancana yemeği içeriğinde olan besinler sayesinde yüksek vitamin deposudur. Tek bir tabağı tam bir enerji deposudur. İşte mutancana yemeği tarifi...

MUTANCANA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

250 gram kuzu eti

20 gram arpacık soğan

5 gram iç badem

5 gram kuru incir

Yarım yemek kaşığı tereyağı

5 gram üzüm

5 gram mürdüm eriği

Yarım tatlı bal

Yarım su bardağı ılık su

Sumak

YAPILIŞI

Kırmızı eti haşlayın. Suyunu boşaltın.

Arından tereyağında arpacık soğanları kızartın.

Mürdüm eriği, üzüm, balı ekleyin.

İncir ve bademi de koyduktan sonra kavurun.

Kavurduğunuz yemeğe karabiber ve tuz ilave edin.

Dilerseniz sarımsakta koyabilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...