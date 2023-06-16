Fatih Sultan Mehmet'in savaştan önce ve sonra yediği yemek! Mutancana nasıl yapılır?

Osmanlı Padişahları arasında en popüler olan Fatih Sultan Mehmet savaş öncesi ve sonrası çok sık yediği yemeği sizler için araştırdık. Mutancana olarak bilinen bu yemek Fatih Sultan için oldukça önemlidir. Peki Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği mutancana nasıl yapılır? İşte detayları...

Fatih Sultan Mehmet'in savaştan önce ve sonra yediği yemek! Mutancana nasıl yapılır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Osmanlı mutfağı oldukça zengindir. Fatih Sultan Mehmet'te bu zengin mutfağının en sevdiği yemeği ise mutancanadır. Mutancana yemeği günümüzde ise düğünlerde ve davetlerde tavsiye ediliyor. Fatih Sultan Mehmet savaş öncesi ve sonrası mutlaka bu yemeği isterdi.

Fatih sultan mehmedin sevdiği yemek

Mutancana yemeği içeriğinde olan besinler sayesinde yüksek vitamin deposudur. Tek bir tabağı tam bir enerji deposudur. İşte mutancana yemeği tarifi...

Mutancana nasıl yapılır

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MUTANCANA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER 

250 gram kuzu eti

20 gram arpacık soğan 

5 gram iç badem 

5 gram kuru incir 

Yarım yemek kaşığı tereyağı 

5 gram üzüm

5 gram mürdüm eriği

Yarım tatlı bal 

Yarım su bardağı ılık su 

Sumak 

Fatih sultan mehmedin sevdiği yemek

YAPILIŞI

Kırmızı eti haşlayın. Suyunu boşaltın.

Arından tereyağında arpacık soğanları kızartın. 

Mürdüm eriği, üzüm, balı ekleyin.

İncir ve bademi de koyduktan sonra kavurun. 

Kavurduğunuz yemeğe karabiber ve tuz ilave edin. 

Dilerseniz sarımsakta koyabilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...

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