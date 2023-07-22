Herkes bu lezzetin peşinde! C vitamini deposu uykuluk nasıl yapılır? Uykuluk hayvanın neresinde?
Son günlerin en popüler lezzetlerinin başında gelen uykuluk, tarifi hakkında merak edilenleri derledik. Uykuluk sakatat olan bir besindir. İçeriğinde C vitamini yüksek oranda bulunur. Bu da hem lezzetli hem sağlıklı olmasını sağlar. C vitamini deposu uykuluk nasıl yapılır? İşte yanıtı:
Uykuluk özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla tüketilen lezzetlerden biridir. Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden uzmanlar sık sık tüketilmesini uygun görür. Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitaminine sahip olan uykuluk hakkında merak edilenleri gelin beraber inceleyelim. Uykuluk sakatat yemekleri arasında yer alır. Yüksek oranda kolajene sahip olan uykuluk, cilt sağlığından kanseri önlemeye kadar vücuda faydaları vardır.
UYKULUK HAYVANIN NERESİNDEDİR?
Dana ve kuzuların göğüs kafesinin üst bölümündeki noktadan çıkarılır. Göğüs kafesinin üst kısmında bulunan pankreas ve tümüs bezlerinden oluşmuş yapılara denir. Özel olarak çalışan bu bezler hayvandaki tüm vitamin ve mineral değerlerini aynı anda taşır.
UYKULUK NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
400 gram uykuluk
Yarım yemek kaşığı tereyağı
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı pul biber
Bir yemek kaşığı kekik
Bir yemek kaşığı karabiber
Bir baş soğan
Bir diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı biber domates salça karışımı
YAPILIŞI
Uykulukları küçük küçük doğrayın.
Kaya tuzuyla bir kez yıkayın.
Ardından bir çay bardağı su ile kaynatın.
Bu yumuşacık olmasını sağlar.
Suyu çekildikten sonra tereyağını ekleyip kavurun.
Başka bir tavada ise soğanları baharatlar ve salça ile beraber karamalize edin.
Ettiğiniz soğanları ardından uykulukların üzerine boşaltın.
5 dakika daha kavurun.
Afiyet şifa olsun...